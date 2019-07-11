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Çin Savunma Bakanlığından ABD'ye Tayvan tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı:- "Çin Silahlı Kuvvetleri, (ABD'nin Tayvan'a silah satışı) bundan büyük hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor"

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
Çin Savunma Bakanlığından ABD'ye Tayvan tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a silah satışına Çin Silahlı Kuvvetlerinin büyük hoşnutsuzluk duyduğunu ve buna kararlılıkla karşı çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Vu Çien ABD'nin Tayvan'a yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi başta olmak üzere silah satışını onaylanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çin Silahlı Kuvvetleri, bundan büyük hoşnutsuzluk duyuyor ve kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadelerini kullanan Vu, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Vu, "ABD'nin Tayvan'a silah satışına kararlılıkla karşı çıkma tutumumuz açık ve tutarlı." diyerek, ABD'nin "yanlış davranışlarının", "Tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini dile getirdi.

ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen Vu, Washington yönetiminin iki ülkenin askeri ilişkilerinin gelişimini ciddi tehlikeye attığını, Tayvan bölgesinin barış ve istikrarını yaraladığını savundu.

"Tayvan Çin'in iç işleridir. Çin temel hak ve çıkarlarıyla Çin halkının hissiyatını ilgilendirir. Yabancı müdahalesi hoş görülmez." ifadelerini kullanan Vu, ABD'yi tek Çin politikasına uymaya, Tayvan'a silah satışını bir an önce durdurmaya, ikili askeri ilişkilere daha fazla zarar vermemek için Tayvan ile askeri ilişkilerini durdurmaya çağırdı.

Çin ordusunun, Tayvan bağımsızlık güçleri ve herhangi bir şekilde yabancı müdahaleleri bertaraf etmek için yeterli kabiliyet, kararlı irade ve özgüvene sahip olduklarına dikkati çeken Vu, ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) salı günü ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirmişti.

Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği savunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.




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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
  1. ABD
  2. Çin
  3. Tayvan

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