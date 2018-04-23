Çin savaş gemileri, Japonya sularına girdi

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Sahil Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, Çin Güçlerine ait bomba yüklü 4 geminin sabah saatlerinde Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adaların etrafındaki sularda görüldüğü ifade edildi.

BOMBA YÜKLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gemilerin ihtilaflı sularda yaklaşık 1,5 saat seyrettikten sonra bölgeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, Çin gemilerinden birinin bomba yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Tayvan'ın da "Tiaoyutai" olarak adlandırdığı ve hak iddia ettiği adalarda kimse yaşamıyor.