Çin savaş gemileri, Güney Çin Denizi'ne giren ABD gemisini engelledi

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndekiihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri "USS Decatur"a önleme yaptığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Çin Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti.

15 metreye kadar yakınlaştı

Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti. ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik karasularına girdiğini açıklamıştı.

Mattis, Çin ziyaretini iptal etti

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) AA muhabirine konuşan bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırkenziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.