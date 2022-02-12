  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi
Korona Virüs

Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 hapının acil kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 08:53:00 -
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı ilaç için acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve kullanımına koşullu onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği belirtildi.

İki ayrı antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşimi olan Paxlovid'i kullanan hastaların etkilerini dikkatle gözlemesi gerektiğini hatırlatan idare, şirketten ilaçla ilgili araştırmaları sürdürmesini, onay için belirlenen sürelere uymasını ve araştırma sonuçlarını zamanında bildirmesini istedi.

Hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 88 azalttığı tespit edilmişti

Pfizer, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ilacın Kovid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.

Geçen ay yapılan laboratuvar çalışmalarında hapın Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in 12 yaş ve üstü, ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay