Çin Pakistan'daki konsolosluğuna saldırıyı kınadı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna yönelik silahlı ve el bombalı saldırıyı kınadı.



Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak Pakistan makamlarına ülkedeki Çin misyonlarının güvenliğini sağlanması noktasında gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.



Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde 3 saldırganın konsolosluğa giremediğini kaydeden Gıng, tüm personelin güvende olduğunu bildirdi.



Gıng, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Pakistanlı polislerin ailelerine başsağlığı dilerken, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Çin tarafına söz konusu saldırı nedeniyle taziye dileklerini bildirdiğini ifade etti.

Çin'in Karaçi Konsolosluğuna bugün düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetmişti.

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Şaikh, kentin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 saldırganın silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştığını açıklamıştı.

Olayın konsolosluğun vize bölümü girişinde gerçekleştiğini söyleyen Şaikh, burada bulunanlar ve Çinli yetkililerin hızla bina içine alınarak kapıların kapatıldığını belirtmişti.