0553 313 94 23

Çin oyunu Tangram Afyonkarahisar’dan Almanya’ya ihraç edilecek

Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde 300 yıl önce oynanmaya başlanan Tangram Zeka Oyununu Afyonkarahisar’da üretilerek Almanya’ya ihraç edilecek.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
Çin oyunu Tangram Afyonkarahisar’dan Almanya’ya ihraç edilecek

Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde 300 yıl önce oynanmaya başlanan Tangram Zeka Oyununu Afyonkarahisar’da üretilerek Almanya’ya ihraç edilecek. Oyunu kendi atölyesinde üretmeye başlayan İsmail Yoğurtçu, "Bu oyun zeka gelişiminde oldukça faydalı. Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor yakında zamanda ihracata başlayacağız" dedi.


Tangram Zeka Oyunu, termalin ve mermerin başkenti Afyonkarahisar’da bir ahşap firması tarafından üretilmeye başlandı. Seri şekilde üretimi süren oyunun Almanya dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. 4 ahşap parçasından farklı farklı şekillerde birleştirilerek oynan oyunda 69 farklı şekil elde edilebiliyor.


Ailelerin de çocuklarıyla birlikte ilgiyle oynadığı oyunun üretimiyle ilgili bilgiler veren firma sahibi İsmail Yoğurtçu, tangram oyununun üretimini seri bir şekilde yaptıklarını söyledi. Yoğurtçu "Bu oyun benim bir bölge müdürüyle tanışmamızla başladı. O daha önce bu oyunu üretmiş ve satmış. Kendisi Türkiye’nin en büyük doğa parkını yapmış bir insan. Böyle bir tavsiyede bulundu bize. Biz de bu tavsiye üzerine tangram oyununu araştırdık. Bunun imalatına başladık. Seri şekilde de üretiyoruz. Tangram’ın en büyük özelliği şu anda dünyada uzun uçak yolculukları yapılan havayolları servislerinde müşterilere oyun olarak takdim ediliyor. Yaklaşık 1 şekilde üzerinde ortalama 45 dakika uğraşıldıktan sonra yapılabiliyor. En büyük faydası zeka gelişimini hızlandırması, problem çözme yeteneğini arttırmasıdır. Hatta biz beyin cerrahi doktorumuzla görüştüğümüzde kendisi bize bunu özellikle huzur evlerine götürmemizi istedi. Çünkü bu oyunu oynayan insanlarda Alzheimer daha az görüleceğini, beyni çalıştırdığını söyledi" ifadelerini kullandı.



"Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor"


Oyunun gelişme çağındaki çocuklar için de son derece faydalı olduğuna dikkat çeken Yoğurtçu, ailelerinde oyunu ilgiyle oynadığını ifade etti. Oyunu ilk ürettiklerinde kendi aile ortamlarında oynamaya başladıklarını kaydeden Yoğurtçu, "Daha sonra biz şunu gördük, babaların da annelerin de bu oyuna müdahale ettiklerini fark ettik. Çocuklarına fikir verdiklerini gördük. Bu tür oyunlarda da en çok aile içinde oynanılması dikkat çekiyor. Bu oyun artık parklarda oynanması gündemde. Biz bunları düşünerek bu oyun üzerinde durduk. Başlangıçta aldığımız tepki 4 parçayla 69 şekil çok küçümsenerek söylenmişti. Ama kendilerine en basit ‘T’ harfini yaptığımızda tekrar yapın dediğimizde 10-15 dakika gösterdiğimiz halde zor yapıyorlar. Ondan sonra büyük bir istekle satın alıyorlar. Çok ekonomik fiyatlara veriyoruz. Şu anda Afyonkarahisar’da birçok kırtasiyede ürünümüz satılıyor. Şu anda benim oğlum İngilizce işletme okuyor. Bu okulu bitiyor. Hedefimiz bu oyunu yurt dışına da göndermek. Şu anda Almanya ile bir görüşmemiz var" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında bir başarı daha
    1. Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında..
    2. Avustralyalı çocuk tacizcisi Kardinal..
    3. Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın..
    4. YÖK'ten İngiltere'de "Yükseköğretim..
    5. Yaşar, kaz şenliklerinde..
    6. Bakan Pekcan açıkadı! 102 bin 141..
    7. Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi..
    8. Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve..
    9. Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı..
    10. Pakistan hava sahasını kapattı
    11. "Türkiye yayımcılık alanında..
    12. Kupada Trabzonspor'a Ümraniyespor şoku
    13. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin..
    14. Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır
    15. Ataş Develi’de vatandaşlarla bir araya..
    16. Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik..
    17. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    18. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    19. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    20. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    21. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    22. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    23. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    24. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    25. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    26. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    27. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    28. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    29. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    30. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız