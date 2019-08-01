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Çin ordusundan Hong Kong'da protestoya müdahale tatbikatı

Hong Kong'daki Çin birliğince yayınlanan videoda, askerlerin "protesto bastırma" tatbikatı yaptığı görülüyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
Çin ordusundan Hong Kong'da protestoya müdahale tatbikatı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde görevli ordu birliği, protestoya müdahale tatbikatı yapan askerlerin görüntülerini yayınladı.

Çin ordusunun Hong Kong biriminin sosyal medya hesabında, uzun süredir zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestoların düzenlendiği bölgeye özel tanıtım videosu paylaşıldı.

Bir askerin "Tüm sonuçlara katlanırsınız" şeklinde bağırmasıyla başlayan üç dakikalık videoda, askerler, zırh ve coplarla protesto bastırma tatbikatı yapıyor.

Tank, roketatar, toma ve dikenli tel görüntülerinin yer aldığı videoda, ağır silahlı askerler helikopterlerden inerek sokaklara giriyor, evlere baskın yapıyor.

Videoda, protestocuların elleri arkalarında kelepçelenmiş şekilde gözaltına alındıkları görülüyor.

Hong Kong'da pazar günkü gösterilere polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmiş, 16 kişi yaralanmış, 49 kişi de gözaltına alınmıştı.

Emniyet, protestocuların pazar günü "korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkım" gibi eylemlerde bulunduğunu açıklamıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sisteminde keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
  1. "protesto bastıran asker" videosu
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  5. Hong Kong

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