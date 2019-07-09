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Çin Ordusu Hong Kong’a müdahale etmeyecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong’dan sorumlu askeri birliklerinin komutanı Tümgeneral Chen Daoxiang, Pentagon’a şehirdeki askerlerinin kışlalarından çıkmayacağını garanti etti.

09 Temmuz 2019 Salı 12:43
Çin Ordusu Hong Kong’a müdahale etmeyecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong’dan sorumlu askeri birliklerinin komutanı Tümgeneral Chen Daoxiang, Pentagon’a şehirdeki askerlerinin kışlalarından çıkmayacağını garanti etti.


Çin’in Hong Kong’dan sorumlu askeri birliklerinin komutanı Chen Daoxiang, dün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Pentagon yetkililerine Hong Kong olaylarında Çin askeri birliklerinin şehrin içişlerine müdahalede bulunmayacağı garantisini verdi. Yapılan açıklama, siyasi ayaklanmalar devam ederken askeri birliklerin kışlalarından çıkmayacağına işaret edildi.


Amerikan basınında yer alan iddialara göre bir kaynağın “Tümgeneral, Çin Ordusu’nun uzun zamandır uyguladığı, Hong Kong içişlerine müdahale etmeme prensibini ihlal etmeyeceğinin altını çizdi. Tüm generalin böyle bir inisiyatif alması oldukça şaşırtıcı. Hassas bir zamanda gelen, açık bir sinyaldi” dediği belirtildi. İsmi gizli tutulan bir ABD savunma görevlisi de üst düzey bir Pentagon yetkilisiyle Tümgeneral Daoxiang buluşmasının doğruluğunu onayladı. Görüşmenin diğer detayları hakkında gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyen görevli, tümgeneralin geçen haftaki buluşmada bugünün gündeminden bahsetmediğini söyledi.


Tümgeneral Chen Daoxiang, geçtiğimiz ay Hint-Pasifik Güvenlik İşleri Savunma Baş Yardımcısı David Helvey ile buluşmanın başlangıcında konuşmuştu. Helvey, Tümgeneral Daoxiang’a 13 Haziran’da, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Karargahı’nda nezaket ziyaretinde bulunmuştu. Görüşme noktası, suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısını protesto eden göstericilere sadece bir gün önce karşı polisin aşırı güç kullandığı noktaya yalnızca birkaç metre uzaklıkta bulunuyor.


Hong Kong’un Çin idaresine geçmesinin 22’nci yıldönümü için düzenlenen 1 Temmuz kutlamaları sırasında, beyaz eldivenli Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleriyle dolu kamyonların sokaklarda tur atması şehir çapında endişeye ve askerlerin rolü hakkında sorulara sebep olmuştu. Aynı gün Hong Kong Yasama Meclisi protestocular tarafından istila edilip ağır hasara uğramıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:43
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