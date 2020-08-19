Çin merkezli aşı şirketi CanSino’nun geliştirdiği aşıda yeni gelişme! Hangi ülkede yapılacağı açıklandı
Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından bulunan koronavirüs aşısında yeni haberler geldi. 3. aşama klinik deneylerin hangi ülkede olacağı açıklandı.
Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında yeni gelişme yaşandı. Aşı çalışmalarında 3. aşamaya gelindi.
Koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu tarafından onay çıktı.
3. aşama klinik deneylere Pakistan'da başlanılması kararı alındı.
Tarih belli oldu
Tüm dünyayı saran koronavirüsü durdurmak için aşı çalışmalarının 3. aşama klinik deneyleri için kritik karar alınırken, çalışmaların Eylül ayında başlanmasının planlandığı belirtildi.