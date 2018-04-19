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Çin medyasını heyecanlandıran görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesi, Çin medyasına “son dakika” olarak yansıyarak geniş yer buldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:04
Çin medyasını heyecanlandıran görüşme!

Çin resmi haber ajansı Xinhua görüşmede, Xi Jinping’in Çin ile Türkiye’nin üst düzey temasları sürdürmesi ve karşılıklı güveni güçlendirmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Habere göre, Xi Jinping, iki ülkeyi başlıca sorunlar üzerinde çok taraflı mekanizmalar içindeki yakın iletişim ve koordinasyonu korumaya da çağırdı.  

Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğinin son yıllarda istikrarlı şekilde geliştiğini ve farklı alanlardaki işbirliğinde müspet neticeler elde edildiğini dile getiren Çinli lider, “Üst düzey temasları sürdürmeli ve karşılıklı güveni derinleştirmeliyiz. Birbirimizin temel endişelerini dikkate almalı ve ikili işbirliği için sağlam bir temel oluşturmalıyız” dedi. Xi Jinping, görüşmede Çin’in Kuşak ve Yol girişimiyle Türkiye’nin Orta Koridor girişimi arasındaki bağın güçlendirilmesinin de önemine işaret etti. Türkiye’nin önemli uluslararası ve bölgesel meselelerde özel bir etkiye ve role sahip olduğuna vurgu yapan Xi Jinping, iki ülkenin BM ve G20 gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesindeki iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini belirtti.  

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Türkiye’nin Çin’in uluslararası ilişkilerdeki adaleti koruyucu rolüne önem verdiğini, Çin’in kalkınma ve refahının küresel istikrar için kilometre taşı olduğunu söylediği ifade edildi. 

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herhangi bir terörist gücün, Çin ve Türkiye dâhil olmak üzere herhangi bir ülkenin toplumsal istikrarını bozmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladığı da belirtildi.  

İki lider, Suriye’deki mevcut durum üzerinde de fikir teatisinde bulundu. Xi Jinping’in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye meselesinde Çin’in duruşunu aktardığı, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı da belirtildi.  

Haberde, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye meselesinde siyasi çözüm sağlanmasına Çin’in getireceği etkiye büyük önem atfettiğini, ilgili konularda Pekin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi arzuladığını dile getirdiği de ifade edildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:04
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Xi görüşmesi
  2. Çin
  3. Türkiye
  4. Xi Jinping
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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