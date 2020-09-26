Çin koronavirüs aşısının sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün aşı çalışmaları sonunda sonuç verdi. Çin’de uygulanan 6 aylık bir süreç sonunda gönüllü deneklerde yapılan araştırma sonucunda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

Çin’de koronavirüs aşısına gönüllü aday olan ilk grubun aşı sonuçları gelmeye başladı. İlk doz aşıyı alan kişilerde 6 boyunca herhangi bir yan etki gözlemlenmedi. Testlerin devamı için ikinci bir doz daha verilmesi planlandı.

Çin’in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart’ta Vuhan’da yapılmıştı.

Dünya çapında koronavirüs bulaşmış insan sayısı 32 milyonu geçti.