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Korona Virüs Çin koronavirüs aşısının sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı!
Korona Virüs

Çin koronavirüs aşısının sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı!

Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün aşı çalışmalarının sonuna gelen Çin hükümeti, sonuçları tüm dünya ile paylaştı. 6 aylık sonuçları paylaşan hükümet herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:49:00 -

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün aşı çalışmaları sonunda sonuç verdi. Çin’de uygulanan 6 aylık bir süreç sonunda gönüllü deneklerde yapılan araştırma sonucunda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

Çin’de koronavirüs aşısına gönüllü aday olan ilk grubun aşı sonuçları gelmeye başladı. İlk doz aşıyı alan kişilerde 6 boyunca herhangi bir yan etki gözlemlenmedi. Testlerin devamı için ikinci bir doz daha verilmesi planlandı.

Çin’in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart’ta Vuhan’da yapılmıştı.

Dünya çapında koronavirüs bulaşmış insan sayısı 32 milyonu geçti.

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