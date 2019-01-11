0553 313 94 23

"Çin Konsolosluğu saldırısı Afganistan'da planlandı"

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Ahmed Şaikh:"Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen saldırı Afganistan'da planlandı"

11 Ocak 2019 Cuma 22:04
"Çin Konsolosluğu saldırısı Afganistan'da planlandı"

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Karaçi kentinin Emniyet Müdürü Amir Ahmed Şaikh, geçen kasımda Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen saldırının Afganistan'da planlandığını bildirdi.

Karaçi'de düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin detayları paylaşan Şaikh, saldırının Çin'in Pakistan'da yürüttüğü projelere yönelik olduğunu söyledi.

Saldırganlara Hint istihbaratının destek verdiğini de iddia eden Şaikh, "Çin'in Karaçi Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı Afganistan'da planlandı." diye konuştu.

Şaikh ayrıca saldırıda kullanılan patlayıcı ve silahları, Belucistan eyaletinin Kuetta kentinden Karaçi'ye getirenler ile öldürülen 3 teröriste yardım eden kişilerin yakalandığını açıkladı.

Kasım ayında gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken saldırıyı yapan 3 terörist de olay yerinde öldürülmüştü.

Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu üstlenmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:04
  1. Belucistan
  2. Çin'in Karaçi Konsolosluğu
  3. Pakistan'ın Karaçi kenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    2. İsrail güçleri bir Filistinli kadını..
    3. Taraftarı sevindirecek iddia:..
    4. Antalya için şiddetli yağış uyarısı
    5. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    6. Yunanistan'daki sınır ötesi narkotik..
    7. Irak'ta büyük kriz: Süre doldu!
    8. Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi..
    9. "Kıbrıs müzakerelerinde bir gelişme..
    10. Yemen yararına müzayede..
    11. Yökdil sınavı ne zaman? | 2019 Yökdil..
    12. Silahını temizlerken kazara eşini..
    13. NATO ve AB'den Makedonya'ya destek
    14. Sağlık bakanlığı kura sonuçları..
    15. "Çin Konsolosluğu saldırısı..
    16. 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet..
    17. Koray Aydın'ın 'İP'liği pazara çıktı!..
    18. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın..
    19. 100 okul yaptıracak 100 hayırsever..
    20. "Ankara'yı birlikte yöneteceğiz"
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'