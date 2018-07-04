0553 313 94 23

Çin Konsolosluğu önünde 'Urumçi Katliamı' protesto edilecek!

Urumçi Katliamı'nın 9. yılında İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapıLACAK

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:33
Çin Konsolosluğu önünde 'Urumçi Katliamı' protesto edilecek!

5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de işgalci Çin askerleri ve yerleşimci Çinliler bir olup binlerce Doğu Türkistanlı masum insanı şehit etti.

PROTESTO MİTİNGİ YAPILACAK

Urumçi Katliamı'nın acısı halen sürerken katliamın 9. sene-i devriyesi dolayısıyla Çin konsolosluğu önünde protesto mitingi gerçekleştirilecek.

5 Temmuz 2018 saat 12.00'da İstanbul Sarıyer'deki Çin konsolosluğu önünde düzenlenecek mitinge en az on bin kişinin katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:33
  1. Urumçi katliamı
  2. İstanbul
  3. çin konsolosluğu
  4. eylem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlıcan söğüş tarifi
    1. Patlıcan söğüş tarifi
    2. Alay komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
    3. Dolar ve Euro düşüşe geçti! İşte..
    4. İşte Erdoğan'ın Başkanlık mazbatası!
    5. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan..
    6. İstanbul lise taban puanları 2018..
    7. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    8. Ruhani ABD'yi elinin tersiyle itti:..
    9. YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı
    10. Romanya basınından flaş iddia!..
    11. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
    12. Malatya lise taban puanları yüzdelik..
    13. İzmir lise taban puanları 2018 İzmir..
    14. KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018
    15. LGS 2018 tercih robotu 2018 | LGS..
    16. 'Siri' İngiltere meclisini karıştırdı!
    17. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili..
    18. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    19. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    20. Denizli lise taban puanları yüzdelik..
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?