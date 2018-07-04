Çin Konsolosluğu önünde 'Urumçi Katliamı' protesto edilecek!

5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de işgalci Çin askerleri ve yerleşimci Çinliler bir olup binlerce Doğu Türkistanlı masum insanı şehit etti.

PROTESTO MİTİNGİ YAPILACAK

Urumçi Katliamı'nın acısı halen sürerken katliamın 9. sene-i devriyesi dolayısıyla Çin konsolosluğu önünde protesto mitingi gerçekleştirilecek.

5 Temmuz 2018 saat 12.00'da İstanbul Sarıyer'deki Çin konsolosluğu önünde düzenlenecek mitinge en az on bin kişinin katılması bekleniyor.