Çin Komünist Parti heyeti Yalova’da

Çin Komünist Partisi Henan Eyalet Komitesi Üyesi ve Birleşik Cephe Çalışma Birimi Başkanı Sun Shougang ve beraberindeki heyet, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaret etti.

Henan ile Yalova arasındaki ilişkileri pekiştirmek için gelen Başkan Shougang’a Müdür Yardımcısı Wang Ziwen, Çin Komünist Partisi Luoyang Belediye Komitesi Daimi Komite Üyesi Lou Huifeng, Henan Müzesi Müdürü Ma Xiaolin, Liu Bao ve Wang Jing eşlik ettiler. “Sevginin, barışın, dostluğun ve kardeşliğin başkenti Yalova’ya hoş geldiniz” diyen Başkan Vefa Salman, “Henan eyaleti ve Yalova arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmek adına Henan heyetini misafir ettik. Ekonomi, ticari, kültür ve kültürel emanetler konusunda iki halk arasında iş birliklerini daha da geliştirmek maksadıyla sohbetimiz oldu. Atamızın kentimize mirası Yürüyen Köşk maketini ve Yalova Benim Kentimdir kitabını hediye ederek, Yalova’mız hakkında bilgiler verdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.