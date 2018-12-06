THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çin, Kanada'dan Huawei yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi

06 Aralık 2018 Perşembe 10:58
Çin, Kanada'dan Huawei yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi

PEKİN (AA) - Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ABD ya da Kanada yasalarını çiğnemediği vurgulanarak Kanada'dan "bir an önce bu yanlıştan dönerek" Mıng'ı serbest bırakması talep edildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Çin tarafı, bu ciddi insan hakları ihlaline sert şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu şiddetle protesto ediyor." ifadesine yer verildi.

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Mıng'ın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine gözaltına alınan Mıng’ın 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirilmişti.

Mıng'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:58
  1. Çin
  2. Huawei
  3. Kanada
  4. Meng Wanzhou

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık tampon bölgede toparlanıyor
    1. DEAŞ Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık..
    2. "Üç haftalık zor bir sürece giriyoruz"
    3. İslam enerji birliği için ilk adım..
    4. AK Parti'nin açıklanan belediye başkan..
    5. Allianz’dan emeklilere özel program
    6. Evren Dinçer kimdir nerelidir?
    7. Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon..
    8. Nihat Can kimdir nerelidir?
    9. "Terör, insanın yaşama hakkına önemli..
    10. Menfez Faresi Zekeriya Kuzu'ya kın..
    11. Televizyondaki ile evlendi,..
    12. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    13. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    14. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. AK Parti belediye başkan adayları son..
    17. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    18. Koltuk hesabı
    19. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    20. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek