Çin, Kanada'dan Huawei yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi

PEKİN (AA) - Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ABD ya da Kanada yasalarını çiğnemediği vurgulanarak Kanada'dan "bir an önce bu yanlıştan dönerek" Mıng'ı serbest bırakması talep edildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Çin tarafı, bu ciddi insan hakları ihlaline sert şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu şiddetle protesto ediyor." ifadesine yer verildi.

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Mıng'ın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine gözaltına alınan Mıng’ın 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirilmişti.



Mıng'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

