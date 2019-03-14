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Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara listesine alınmasına karşı çıktı

Çin, Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım listesine alınmasını engelledi

14 Mart 2019 Perşembe 01:17
Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara listesine alınmasına karşı çıktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin, Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine alınmasına karşı çıktı.

ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyinin DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi'nden, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ın yaptırım listesine alınmasını; kendisine silah ambargosu ve seyahat yasağı uygulanmasını, mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.

Çin ise Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım listesine alınmasını engelledi.

Çin, JeM liderinin 2016 ve 2017 yıllarında da yaptırım listesine alınmasını engellemişti. JeM örgütü ise 2001 yılında BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesine girmişti. Pakistan, JeM'i 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak tanıyor.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı, sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:17
  1. BMGK
  2. Çin
  3. Hindistan
  4. JeM
  5. pakistan
  6. yaptırım

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