Çin işkencesine yasal kılıf

Komünist Çin yönetimi yaptığı yasa değişikliği ile skandal bir karara imza attı. İnsani özgürlüklere zincir vurmak için ‘radikal ideolojilerle mücadele’ uydurmasını ortaya çıkaran Çin yönetimi sözde eğitim verdiğini iddia ettiği zulüm kampları için yasa çıkardı. Yasa ile İslam’ı tam manasıyla yaşayan Uygur Türklerinin baskıyla kontrol altına alınması ve İslam’dan uzaklaştırılması amaçlanıyor.

İnsanların dini özgürlüklerini bilhassa Müslüman tebaayı hedef alan yasa değişikliği, Sincan’daki Nazi benzeri kampları kapsıyor. Çin, özgürlüğünü yaşayan insanları ‘aşırılıktan etkilenmiş’ diyerek zulüm kamplarında zorla sözde eğitime sokuyor.

Söz konusu zulüm kamplarında 1 milyona yakın Müslüman zorla tutulurken Çin ideolojisinin dayatılmasına maruz kalıyor. Ayrıca komünist yönetim emirlerine uymayan Müslüman esirler çeşitli ceza ve işkencelere maruz kalıyor.

Çin kampları yalanlamıştı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların geçtiğimiz ay yayınladığı raporlar Çin hükümetinin kamplarda insan haklarını ihlal ettiğini ortaya koymuş ve uyarılarda bulunmuştu. Ancak yalancı Çin yönetimi insanları toplama kampına aldığını reddetmiş ve kendini aklama çabasına girmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı son rapora göre, Çin’de bir milyondan fazla Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlık toplama kamplarında tutuluyor.

Çocuklar da yetimhaneye

Hükümetin, kamplarda tutulanların çocuklarını da evlerinden alarak ülke genelinde çok sayıdaki yetimhaneye gönderdiği ileri sürülüyor. Hem büyükleri hem de çocukları kendi komünist ideolojisine göre eğitmeye çalışan Pekin yönetimi, böylece İslam dininin etkisini kırmayı ve Uygur Türklerini asimile ederek yok etmeyi planlıyor. Çin, geçtiğimiz gün de Sincan bölgesinde helal gıdayla savaşma kararı aldığını duyurmuştu.