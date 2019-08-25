Çin ile imzalanan kardeşlik anlaşmasına tepki: Kardeş katilinden kardeş olmaz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müfaa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan kardeşlik anlaşmasına tepki gösterdi. Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı zulmü hatırlatan Başkan Özveren, şöyle konuştu:

'Kardeş katilinden kardeş olmaz'

"Kurtuluş Savaşı sırasında halkının gösterdiği direnişten dolayı isminin başına 'Kahraman' ünvanı verilen Maraş şehrimizin, Çin'in Yiwu kenti ile 'Kardeşlik' anlaşması imzalaması büyük bir yanlıştır. Anlaşmayı imzalayan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Çin'in 70 Yıldır Doğu Türkistan'a yaptığı zulmü ve Çin kamplarında işkencelere maruz bırakılan 3.5 Milyon Doğu Türkistanlıyı hatırlatmak istiyoruz. Yüce Allah Hucurat Süresi'nde "Ancak Müminler kardeştir." buyurmuştur. Kardeş katillerimiz ne zamandan beri kardeşimiz oldu?"