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Çin ile ABD arasında yeni kriz! Resti çektiler

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne iki savaş gemisi göndermesine tepki gösterdi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:09
Çin ile ABD arasında yeni kriz! Resti çektiler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait gemilerin Çin'in izni olmadan Güney Çin Denizi'ne girdiği ifade edildi. Bakanlık sözcüsü Chunying, ABD'nin bu hareketinin Çin tarafından öfke ile karşılandığını belirtti.

ABD savaş gemileri güney çin denizi'ne girmişti

ABD Donanması'na ait iki savaş gemisinin, Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, ABD'ye ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin uluslararası kamuoyunda Spratly olarak bilinen takımadanın yakınlarında seyrettiği kaydedildi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetti.

Geçen ay ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyeri Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimine "provokasyona son ver" çağrısında bulunmuştu.

Güney çin denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çundao" olarak adlandırılıyor.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:09
  1. abd
  2. USS Spruance
  3. USS Preble
  4. Çin
  5. Hua Chunying

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