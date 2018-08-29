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Çin Hükümeti o haberleri yalanladı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Afganistan'da kamp kurduklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
Çin Hükümeti o haberleri yalanladı!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da askeri kamp kurmaya başladıkları yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, kamp kurma haberlerine kısaca cevap vererek, “İlgili haberler doğru değil.” ifadesini kullandı.

Hong Kong merkezli "South China Morning Post” gazetesi dün Çin ordusuna yakın kaynaklarına dayandırdığını öne sürdüğü bir haberinde, Çin'in Afganistan’da askeri kamp inşa ettiğini belirtmiş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kampa en az bir tabur asker göndereceğini yazmıştı. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:21
  1. Ordu
  2. Çin
  3. Afganistan

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