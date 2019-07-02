0553 313 94 23

Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan protestocuları kınadı

02 Temmuz 2019 Salı 15:42
Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan protestocuları kınadı

HONG KONG (AA) - Pekin yönetimi, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin güçlü şekilde Hong Kong yönetiminin arkasında olduğunu belirtti.

Hong Kong'da binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak Yasama Meclisini basan protestoculara tepki gösteren Gıng, "Bu şiddet içeren saldırılar sosyal düzeni tehlikeye atan ve hukuku ayaklar altına alan ciddi yasa dışı davranışlardır. Güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Gıng, Hong Kong'daki olaylara ilişkin yabancı hükümetlerden gelen açıklama ve müdahaleleri reddettiklerini ifade ederek, diğer ülkelerin şiddet içeren suçları desteklememesi ve yanlış sinyaller göndermemesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada Çin Komünist Partisinin gazetesi Global Times'da yayınlanan başyazıda, "kendini beğenmiş" diye nitelendirilen protestocuların hukuka saygılarının olmadığı savunuldu.

- Lam'a yine istifa çağrısı

Buna karşın, göstericilerin önemli isimlerinden Joshua Wong, Meclisin basılması ve tahrip edilmesinin bazıları tarafından eleştirilmesinin anlaşılabildiğini ancak gösterilere yoğun katılımın Hong Kong yönetimine ilettikleri taleplerin desteklendiği anlamına geldiğini söyledi.

Wong, artık yeterli bir yönetici olarak görmediği Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, meydanlarda protestocuların tekrarladığı gibi istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:42
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. protesto
  4. tepki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
    1. Voleybol: Genç Erkekler Türkiye..
    2. Kilimlerden kendi sahalarını yapan..
    3. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları..
    4. Cadde ortasında alev alan otomobili..
    5. Senegal ekonomide sınıf atladı
    6. Germencik’in yeni logosu meclisten..
    7. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    8. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    9. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    10. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    11. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    12. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    13. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    14. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    15. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    16. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    17. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    18. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    19. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    20. El emeği mozaikler sergide buluştu
    21. El emeği mozaikler sergide buluştu
    22. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    23. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    24. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    25. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    26. Akçadağ’da kenevir operasyonu
    27. Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma"..
    28. Nijerya'daki şiddet olaylarında bir..
    29. Nijer’de orduya saldırı: 18 ölü
    30. Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız