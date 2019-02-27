0553 313 94 23

Çin, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin tırmandığı Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, iki ülkenin Güney Asya’da uzun süreli istikrar ve barışın sürdürülebilmesi yönünde çaba harcamasını umduklarını bildirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
Çin, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin tırmandığı Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, iki ülkenin Güney Asya’da uzun süreli istikrar ve barışın sürdürülebilmesi yönünde çaba harcamasını umduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, "Hindistan ve Pakistan tarafının, soğukkanlılığı sürdürebilmelerini, diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını, Güney Asya’nın uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için orta yolda buluşmalarını ve yapıcı çabalar harcamalarını umuyoruz. (Keşmir bölgesinde) son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası toplum da gelişmeleri takip ediyor. Çin’in bu konudaki tutumu çok net.” diye konuştu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi. Pakistan sivil havacılık otoritesi tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
  1. Çin
  2. Hindistan
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vietnam’da tarihi zirve
    1. Vietnam’da tarihi zirve
    2. Kardiyolog Mehmet Metin son..
    3. Suudi Arabistan'da tutuklu Türk şoför
    4. Türk Edebiyatında Öncü Kitaplar Şiir..
    5. Ölü bulunan 3 aylık Reyhan bebeğin..
    6. Kozluklu çiftçilerden gübre mesaisi
    7. GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren..
    8. Burhaniyeli oryantiringçiler..
    9. AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon..
    10. Vietnam'da kritik görüşme! Trump ile..
    11. Burhaniye’de Aydınlı akademisyenlerden..
    12. Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama..
    13. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    14. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    15. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    16. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    17. Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle..
    18. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    19. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    20. Gider’in projeleri beğeni topladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor