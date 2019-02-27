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Çin-Hindistan-Rusya dışişleri bakanları toplantısından Soçi zirvesine destek

Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride, Soçi'de düzenlenen zirvenin sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi- Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "ABD ve Kuzey Kore taraflarının samimiyet göstermelerini, iyi niyet ortaya koymalarını, karşıtlıkları çözmelerini umuyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
Çin-Hindistan-Rusya dışişleri bakanları toplantısından Soçi zirvesine destek

PEKİN (AA) - Çin'de düzenlenen Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları toplantısında Soçi zirvesinin sonuçları memnuniyetle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Vucın kentinde Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları 16. Üçlü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride, Suriye meselesinin "yalnızca siyasi ve diplomatik araçlarla çözülebileceği" vurgulanarak, Cenevre barış görüşmelerinin desteklendiği kaydedildi.

Astana garantör devletlerinin Suriye konusunda harcadığı çabaların ve bu ay Soçi'de düzenlenen Astana Garantör Ülkeleri 4'üncü Üçlü Toplantısının sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Suriye'de anayasa komisyonunun bir an önce "Suriye'yi yönetenler, Suriye halkı olmalı" kapsayıcılığında siyasi çözüm sürecini çalışması, tüm tarafların meşru endişelerine siyasi çözüm planı bulması, siyasi çözümü, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasını teşvik etmesi beklendiği belirtildi.

Bununla Suriye sınırları içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde bulunan örgütler dahil, tüm terör örgütleriyle ortaklaşa mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, Suriye'de sosyoekonomik inşanın aciliyet arz ettiği vurgulanarak, uluslararası topluma, siyasileştirme ve ayrımcılık yapmama ilkesi çerçevesinde Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmesi için gerekli yardımı tedarik etmeleri çağrısında bulunuldu.

-Çin'den 2. Trump-Kim zirvesi değerlendirmesi

Bu arada, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Vang, gündemdeki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Vietnam zirvesine ilişkin iki liderin Kore Yarımadası meselesinin siyasi çözümünü teşvik eden çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Toplantının mevcut kazanımları pekiştirmenin ötesinde, yarımadanın nükleerden arındırılmasını ve barış mekanizmalarını inşasını teşvik etmek için atılan önemli bir adım olmasını beklediklerini kaydeden Vang, "ABD ve Kuzey Kore taraflarının samimiyet göstermelerini, iyi niyet ortaya koymalarını, karşıtlıkları çözmelerini umuyoruz." dedi.

Bir sonraki Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları toplantısının Rusya'da yapılacağı ifade edilirken, toplantının yeri ve zamanının sonradan açıklanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
  1. Çin
  2. Hindistan
  3. Rusya
  4. Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

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