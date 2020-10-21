Çin: Hiçbir yan etkiye yol açmıyor
Çin, koronavirüse karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını ileri sürdü.
Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını ileri sürdü.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine konuştu. Congvey, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." dedi.
Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini bildirerek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını belirtti.
Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, koronavirüs aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını ifade etti.
Bugün Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.