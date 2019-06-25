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Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık’ı ziyaret etti

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda China Tianchen Engineering Corporation firmasından Ekrem Aydın, Vedat Bıyıklı, Zhou Shılı ile Wang Jıan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret etti.

25 Haziran 2019 Salı 12:47
Çin Heyeti Belediye Başkanı Işık’ı ziyaret etti

Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı aynı zamanda China Tianchen Engineering Corporation firmasından Ekrem Aydın, Vedat Bıyıklı, Zhou Shılı ile Wang Jıan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret etti.


Türkiye’de Tuz Gölü’nde Doğalgaz Depolama projesi, Kazan Soda Külü Tesisi, Beypazarı Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat Tesisi olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık projelerin anahtar teslimini yapan China Tianchen Engineering Corporation firması yetkilileri ile Çin Sanayi ve İşadamları Derneği yöneticileri, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Başkan Alim Işık’ın Kütahya’nın daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline gelebilmesi için planladığı projeleri hakkında Çin Heyetiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli İle Ali İhsan Ertaş’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Işık, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:47
  1. doğa

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