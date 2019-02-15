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Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle turistlere kapattı

15 Şubat 2019 Cuma 13:28
Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle turistlere kapattı

PEKİN (AA) - Çin’in, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay sonunda alınan ve daha sonra kamuoyuna duyurulan karar çerçevesinde 5 bin 200 metreden yüksek alanlar, ekolojik koruma gerekçesiyle turist ziyaretine daimi olarak kapatıldı.

Kararın alınmasında, geçen yıl 5 bin 200 metreden yüksek bölgelerde 8,4 ton, daha alt bölgelerde ise 335 ton çöp toplanması etkili oldu.

Karara göre 5 bin 200 metre ve alt kısımlara tırmanacak kişilerden çöplerini geri getirmeleri gerekecek.

Tırmanma izni olan dağcılar, 5 bin 200 metreden yükseğe tırmanabilecek.

Dağın Tibet kısmından tırmanacak kişilerin sayısı ise bu yıl için 300 ile sınırlandırıldı.

Çin Dağcılık Cemiyetinin verilerine göre geçen 8 yılda 40 ülkeden 20 binden fazla kişi, Everest Dağı'na tırmandı.

Dünyanın zirvesi olarak bilinen Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

Çin'de dağa tırmanışlar Tibet Özerk Bölgesi’nden yapılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:28
  1. Çin
  2. dağ
  3. Everest

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