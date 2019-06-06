0553 313 94 23

"Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm dünyayı etkiler"

Sberbank Üst Yöneticisi German Gref:- "ABD ile yaşadığı ticaret savaşı nedeniyle Çin ekonomisinde yaşanabilecek bir yavaşlama tüm dünyayı etkiler"- "Son 10 yılı ele alırsak, küresel ekonomik büyümede yüzde 36’lık pay tek bir ülkeye, Çin'e ait"

06 Haziran 2019 Perşembe 17:53
"Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm dünyayı etkiler"

ST. PETERSBURG (AA) - Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, son 10 yıllık küresel ekonomik büyümede Çin’in yüzde 36’lık paya sahip olduğunu belirterek, "ABD ile yaşadığı ticaret savaşı nedeniyle Çin ekonomisinde yaşanabilecek bir yavaşlama tüm dünyayı etkiler." dedi.

Gref, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının küresel ekonomi için oluşturduğu riskleri değerlendirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sonuçlarını hesaplamaya çalıştıklarını aktaran Gref, "Son 10 yılı ele alırsak, küresel ekonomik büyümede yüzde 36’lık pay tek bir ülkeye, Çin’e ait." diye konuştu.

Hindistan ekonomisinin de küresel ekonomi içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Gref, "Çin’e Hindistan’ı da eklersek iki ülke küresel ekonomik büyümenin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu ülkelerdeki yavaşlama, istisnasız herkes tarafından hissedilir." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticari müzakereler geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD son olarak yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe ilave gümrük vergisi uygulamaya başlarken, ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik de ilave vergi uygulamasına yönelik çalışmaların başlatılması talimatını vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşının” küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, "Ancak bu bizim savaşımız değil. Rusya, Pekin ve Washington ile bağımsız ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:53
  1. ABD
  2. Çin
  3. Hindistan
  4. Rusya
  5. Sberbank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tenis: Fransa Açık
    1. Tenis: Fransa Açık
    2. Trabzonspor'da bayramlaşma töreni
    3. Kız çocuğu evinin çatısında ölü bulundu
    4. Bayramın son günü sınırda hareketlilik!
    5. Trabzonspor’da bayramlaşma töreni..
    6. Şehit Uzman Onbaşı Öz son yolculuğuna..
    7. Macaristan'da "TürkAkım hazırlığı"
    8. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    9. "Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm..
    10. "Eylül, ekim gibi tek haneli..
    11. Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
    12. Bayramın son gününde denize akın..
    13. Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak..
    14. Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya..
    15. Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da
    16. Güney Kore'nin Vietnam Büyükelçisi..
    17. "Bu, belediye başkanlığını aşan bir..
    18. A Milli Takım, Konya’ya geldi
    19. Putin'den dünyayı sarsacak açıklama!..
    20. Rakibinden korkan boğa, tek vuruşta..
    21. Ağabeyin ölümünü Jandarma önledi
    22. TVHB’den “Dünya Gıda Güvenliği Günü”..
    23. Binali Yıldırım Diyarbakır’da
    24. Küçük Hira traktörün altında kalarak..
    25. Bodrum’da 50 tatilci zehirlendi
    26. Otomobil ile hafif ticari aracın..
    27. Niğde’de ki 2 kişinin öldüğü araç..
    28. Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
    29. Tatilcilerin tatili 'zehir' oldu
    30. İçişleri Bakanı Soylu: “Karşı karşıya..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular