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Çin "Domuz Yılı"na girdi

Çin'in Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle tapınaklara akın eden halk, yılın iyi geçmesi dileğinde bulundu

05 Şubat 2019 Salı 07:19
Çin "Domuz Yılı"na girdi

PEKİN (AA) - Çin'in geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle halk tapınaklara akın etti.

Çin, 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdi. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede halk Çin Yeni Yılı'nın ilk gününde tapınaklara ve yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi.

Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede her yeni yıl, "geleneksel 12 hayvanlı takvim"e göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar "ay takvimi"ne göre belirleniyor. Bu nedenle her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Bu yeni yılın girişiyle de resmi olarak bir hafta, bu sürenin öncesi ve sonrasından yapılan uzatma tatil günleriyle de 40 günü bulan Bahar Bayramı tatili Çin'de en önemli bayram olarak görülüyor.

Aynı anda miladi takvim, ay takvimi ve 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede şans ve zenginlik getirdiğine inanılan "Domuz Yılı" 5 Şubat'a denk geldi.

Bahar Bayramı ve Çin Yeni Yılı'nın gelmesi fırsat bilen insanlar memleketine gitmek için çeşitli ulaşım araçlarına akın ederken, memleketine gidemeyenler de Domuz Yılı'nın ilk günü tapınaklara koştu.

Çin polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri arasında yüzlerce kişi başkent Pekin'deki Yonghı Gong Tapınağına gitti.

Güvenlik ekiplerinin bölümler halinde tapınağa girişini düzenlediği kent sakinleri güvenlik taramasından geçerek, giriş biletleri için sıraya girdi.

Biletlerin alınmasından sonra tütsü çubuklarını yakarak kuzey, güney, doğu ve batıya üç defa saygısını sunan Çinliler yeni yılın iyi geçmesi için dileklerde bulundu.

Tapınağın ardından 7'den 70'e halk Çin Yeni Yılı için panayır havasında süslenen parklara yöneldi.

Yeni yıl etkinliklerinin yanı sıra geleneksel opera ve dans gösterilerinin sunulduğu standları keyifle izleyen Pekinliler Domuz Yılı anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.

Diğer yandan Pekin Belediyesi şehir merkezinde Çin Yeni Yılı dolayısıyla havai fişek ve çatapatların yasaklandığını duyurdu.

Çin kültüründe çatapat patlatmanın kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

Domuz Yılı, 354 günlük Çin'in ay takvimine göre gelecek yıl 24 Ocak 2020'de sona erecek.

Çin Yeni Yılı ile Bahar Bayramı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 07:19
  1. Bahar Bayramı
  2. Çin Yeni Yılı
  3. domuz yılı

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