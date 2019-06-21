Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore ziyareti

ANKARA (AA) - Kuzey Kore medyası, ülke lideri Kim Jong-un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bölgesel barış ve istikrar için ilişkileri güçlendirme konusunda fikir birliğine vardığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pyongyang'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi ile Kim'in, Kore Yarımadası'ndaki durum dahil önemli uluslararası ve bölgesel konularda geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmasının ardından iki ülke arasındaki bağları güçlendirme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

KCNA'ya göre, iki lider, karşılıklı ilişkileri geliştirmenin "bölgesel ve uluslararası alanda ciddi ve karmaşık değişikliklerin yaşandığı mevcut ortamda, Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak adına bölgesel barış ve istikrarı geliştirmeye uygun ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kim ile dün yaptığı görüşme sırasında, Kore Yarımadası'ndaki durumun "bölgenin huzuru ve istikrarı ile ilgili olduğunu" belirterek, ülkesinin, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesinin sağlanmasında "siyasi çözüm" bulma sürecini desteklediğini ifade etmişti.

Hükümetinin, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına ilişkin yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu ifade eden Şi, "Uluslararası toplum, ABD ve Kuzey Kore'nin verimli bir diyaloğa yeniden başlamasını ve sonuca varmasını bekliyor." demişti.

Ülkesinin bir yıldan fazla süre boyunca, yarımadayla ilgili durumu tırmandırmamak için "birçok olumlu önlemler" aldığını ancak "ilgili taraftan aktif karşılık" göremediğini vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Kuzey Kore sabırlı kalmayı tercih ediyor ancak ilgili tarafın her iki tarafın makul kaygılarını dikkate alan çözüm planlarını keşfetmek için Kuzey Kore ile orta noktada buluşmasını umuyor." ifadesine yer vermişti.

Dün sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki gün sürecek ziyaretinde Çin ile Kuzey Kore arasında son yıllarda bozulma eğilimi gösteren ilişkileri düzeltmek üzere, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim'in davetiyle ülkeye giden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.

İki ülke ilişkileri, Çin'in Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerinden ötürü uyguladığı bazı yaptırımları desteklemesi üzerine gerilemişti.