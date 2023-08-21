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Otomotiv Çin devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular
Otomotiv

Çin devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-08-21 07:40:00 - 2023-08-21 07:43:40
Çin devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, Türkiye pazarına girme kararı aldı.

ÇİN’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriyor.

Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK Motor’un, 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına ekim ayından itibaren başlayacak. Markadan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta benzinli SUV’lar Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleri satışa çıkarılacak. İlerleyen dönemde ise ticari araç sınıfında benzinli ve elektrikli modeller satılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SHS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahsuvaroğlu, iddialı SUV’lar ve Euro 6’ya uygun ticari araçlarla, Türkiye’de yeniden bir yapılanma içinde olduklarını belirtti. Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarına Çin üzerinden ilk defa 10 farklı ürün gamı ile güçlü bir şekilde giriş yapan marka olacaklarını ve önümüzdeki yıl ürün çeşitliliğini yeni mild-hibrit/plug-in hibrit SUV ve Sedan modelleriyle 13 adede çıkaracaklarını söyleyerek, “Buna paralel olarak bayi yapılanmamıza da başladık. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alması için yola çıkıyoruz” dedi.

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