Çin COVID-19 antigen testlerine onay verdi

YENİ AKİT ANKARA

Hızlı antigen testler, bazı ülkelerde çoktandır evde yapılan test olarak kullanımda. Ancak Çin şimdiye değin dünyaca standart oluşturan nükleik asit testi dışında başka bir testin geçerliliğini tanımamıştı. Ulusal Sağlık Komisyonu, antigen testlerine şimdi onay verilme kararının, salgınla mücadelede değişen koşulların gereklerine uyum sağlamayı amaçladığını belirtti.

Yine eskisi gibi nükleik asit testi geçerli olacak

Çinli yetkililerin bildirdiğine göre aslında bir koronavirüs enfeksiyonunun varlığını teyit etmek için yine eskisi gibi nükleik asit testi geçerli olacak. Antigen testleri gözlem altındaki belirli grupların durumlarını hızla saptamak için bir ek önlem olarak uygulamaya konacak. Nitekim Komisyon'un verilerine göre, antigen testine üç grup insan tabi tutulacak. Bunlar sağlık kurumlarını ziyaret etmiş olanlar, son beş gün içinde solunum yollarında kuşku verici semptom sezenler veya ateşi olanlar. Ayrıca evde veya resmen karantinada bulunanlar ve kişisel gerekçelerle bu testlere ihtiyaç duyanlara da bu test uygulanacak. Antigen testi pozitif çıkanlar her durumda COVID-19 vakası sayılıp resmen karantinaya alınacak ve ayrıca kendilerine çok sayıda nükleik asit testi yapılacak. Söz konusu antigen testleri eczanelerde ve internet alışveriş mağazalarında bulunabiliyor.