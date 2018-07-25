0553 313 94 23

“Çin, çiftçilerimizi hedef alıyor”

ABD başkanı Donald Tump, uyguladığı vergilere karşı hamle yaparak, ABD’den ithal edilen gıda ürünlerine ekstra gümrük vergisi getiren Çin’i, Amerikan çiftçilerini hedef almak ile suçladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:26
“Çin, çiftçilerimizi hedef alıyor”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump’ın başta Çin olmak üzere, Avrupa ülkeleri, Kanada, ve Meksika’dan gelen çelik ve aliminyuma uyglanan vergileri arttırması üzerine karşı atağa geçen Çin, ABD’den ithal edilecek olan gıda, hurda ve aliminyuma uygulayacağı vergiyi arttıracağını açıklamıştı. ABD’nin geçtiğimiz yıl 138 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ettiğini hatırlatan Trump, bu ürünlerin 21.5 milyar dolarlık kısmını soya fasulyesinin oluşturduğunu açıkladı. Üretilen soya fasulyesinin yarısından fazlasının da Çin’e ihraç edildiğine dikkat çeken Trump, Çin’in Amerikalı çiftçilere büyük zarar verdiğini iddia ederek “Çin benim çok kıymet verdiğimi ve önemsediğimi bildiği Amerikan çiftçilerini hedef alıyor” dedi. Trump, bu ticari savaştan etkilenen çiftçilerine 12 milyar dolarlık destek vermeyi düşündüğünü söyleyerek, Çin’in uyguladığı politikanın altında yatan sebebin de kendisi olduğunu ifade etti. ABD’den ithal edilecek olan 120 ürüne yüzde 15, sonrasında ise aluminyum hurda ve domuz eti dâhil sekiz ürüne yüzde 25 vergi uygulamayı öngören Çin, Cumhuriyetçi senatörlerden Mike Rounds’dan da ağır eleştiri aldı. Güney Dokato senatörü olan Rounds, eyaletteki çiftçilerin daha şimdiden bu karardan olumsuz etkilendiğini belirterek, “Yapılan ticaret bu şekilde devam ederse, çiftçilerimiz daha fazla mücadele edemeyecek ve bu da ülkenin batmasına sebep olacak” dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ise, Çin’in çok tehlikeli bir oyun oynadığına değinerek “ Çin sadece ticari bir anlaşma yapmıyor, aynı zamanda ekonomik anlamda baskı kurmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • KürşatKürşat43 dk önce
    Eee ne demişler.Dinsiz'in hakkından İman'sız gelirmiş.
  • Yasin Yuşa KüçükYasin Yuşa Küçük37 dk önce
    Gülermisin ağlarmısın. sen yapınca bir şey yok başkası karşılık verince bebek gibi ağla.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz ona bedelli değil paralı askerlik diyoruz"
  1. Akit vatandaşa mikrofon uzattı! "Biz..
  2. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
  3. FETÖ'cü albaydan 15 Temmuz gecesi..
  4. ABD'den flaş Brunson açıklaması
  5. Ticaret savaşları Türkiye`ye fayda..
  6. Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı..
  7. Bir grup Türk hacı adayı Medine'de..
  8. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
  9. Borsa günü yükselişle kapattı
  10. Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret
  11. Adana'dan göle bırakılan kaplumbağa 48..
  12. Hadi Salihoğlu kimdir? Hadi Salihoğlu..
  13. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
  14. Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi
  15. S. Arabistan'ın petrol gemisine saldırı!
  16. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
  17. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde..
  18. 2018 lise okul tercih sonuçları..
  19. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
  20. Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli..
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!