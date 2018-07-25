“Çin, çiftçilerimizi hedef alıyor”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump’ın başta Çin olmak üzere, Avrupa ülkeleri, Kanada, ve Meksika’dan gelen çelik ve aliminyuma uyglanan vergileri arttırması üzerine karşı atağa geçen Çin, ABD’den ithal edilecek olan gıda, hurda ve aliminyuma uygulayacağı vergiyi arttıracağını açıklamıştı. ABD’nin geçtiğimiz yıl 138 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ettiğini hatırlatan Trump, bu ürünlerin 21.5 milyar dolarlık kısmını soya fasulyesinin oluşturduğunu açıkladı. Üretilen soya fasulyesinin yarısından fazlasının da Çin’e ihraç edildiğine dikkat çeken Trump, Çin’in Amerikalı çiftçilere büyük zarar verdiğini iddia ederek “Çin benim çok kıymet verdiğimi ve önemsediğimi bildiği Amerikan çiftçilerini hedef alıyor” dedi. Trump, bu ticari savaştan etkilenen çiftçilerine 12 milyar dolarlık destek vermeyi düşündüğünü söyleyerek, Çin’in uyguladığı politikanın altında yatan sebebin de kendisi olduğunu ifade etti. ABD’den ithal edilecek olan 120 ürüne yüzde 15, sonrasında ise aluminyum hurda ve domuz eti dâhil sekiz ürüne yüzde 25 vergi uygulamayı öngören Çin, Cumhuriyetçi senatörlerden Mike Rounds’dan da ağır eleştiri aldı. Güney Dokato senatörü olan Rounds, eyaletteki çiftçilerin daha şimdiden bu karardan olumsuz etkilendiğini belirterek, “Yapılan ticaret bu şekilde devam ederse, çiftçilerimiz daha fazla mücadele edemeyecek ve bu da ülkenin batmasına sebep olacak” dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ise, Çin’in çok tehlikeli bir oyun oynadığına değinerek “ Çin sadece ticari bir anlaşma yapmıyor, aynı zamanda ekonomik anlamda baskı kurmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.