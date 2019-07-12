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Çin Büyükelçiliği’nde dağıtılan kitapta bazı ifadeler dikkat çekti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma programında dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:12
Çin Büyükelçiliği’nde dağıtılan kitapta bazı ifadeler dikkat çekti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma programında dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti.


Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma ve bilgilendirme programı kapsamında düzenlediği programda dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti. Kitapçığın 21’inci sayfasının sonunda ve 22’nci sayfanın başında bulunan yerde Uygurlar ve Türklere değinildi.


Çin’deki bazı tarihçilerin araştırmalarına göre kitapçıkta, "Uygur etnik grubu uzun bir göç ve etnik bütünleşme süreci sonunda oluşmuştur; Türklerin torunları değillerdir. Uygurların asıl ataları Sui ve Tang Hanedanları sırasında Moğol yaylasında yaşayan Ouigour halkıdır" ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca 22’nci sayfanın başında bulunan, "Tarihsel olarak, Türklerin baskı ve köleleştirmesine direnmek için Ouigour halkı, Ouigor kabile ittifakını oluşturmak için bazi Tiele kabileleriyle birleşmiştir" ifadesi aktarıldı.


Toplantıya katılan basın mensupları, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olmadığı için yerine vekalet eden Cheng Weihua’ya bu ifadelerin neden kullanıldığını sordu. Weihua ise, "Ben bir tarihçi değilim ve tercüme edilirken bazı hatalar olabilir" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:12
  1. kitap

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