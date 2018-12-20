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Çin bir Kanada vatandaşının daha gözaltına alındığını doğruladı

20 Aralık 2018 Perşembe 13:42
Çin bir Kanada vatandaşının daha gözaltına alındığını doğruladı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, bir Kanada vatandaşının daha gözaltına alındığı iddialarını teyit ederek, bu kişinin izinsiz çalıştığı için idari cezaya çarptırıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, adını Sarah Mclver olarak açıkladığı Kanada vatandaşının gözaltına alındığını doğruladı.

Mclver'e izinsiz çalışması nedeniyle yerel Kamu Güvenlik Bürolarınca idari ceza verildiğini aktaran Hua, cezanın içeriği hakkında bilgi paylaşmadı.

Hua, Çin ve Kanada'nın Mclver ile ilgili yakın iletişimi sürdürdüğünü belirterek, Mclver'in gözaltına alınma sebebinin diğer 2 Kanada vatandaşınınkinden farklı olduğunu ifade etti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, dün üçüncü bir Kanada vatandaşının Çin'de gözaltına alındığını açıklamış ancak bu kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmamıştı. Bakanlık ayrıca gözaltına alınan kişinin diplomat olmadığını ve Kanadalı şirketlerin çalışanı olmadığını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Cunying dün üçüncü Kanada vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin sorulara "Bahsettiğiniz konu hakkında bir şey duymadım." yanıtını vermişti.

- Çin ile Kanada arasında "Huawei" krizi

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'un Kanada'da 1 Aralık'ta uçakla aktarma yaparken gözaltına alınması ve olayın basına yansıması sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermiş, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mıng'ın gözaltına alınması sonrası Çin'in istihbarat birimlerinin bağlı olduğu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının ilgili büroları tarafından Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig, 10 Aralık'ta "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Spavor ve Kovrig hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Mıng, 12 Aralık'ta kefaletle serbest bırakılmış ancak iki ülke arasındaki kriz devam etmişti.

İki Kanadalının gözaltına alınmasına tepki olarak, Kanada Turizm Bakanı Melanie Joly 15 Aralık'ta Çin ziyaretini iptal ettiğini açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Bu, dünyadaki en büyük iki ekonominin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle kavga etmeye başladıkları zaman yaşanan durumlardan biri. İki ülkenin aralarında yükselen ticaret savaşı, Kanada'da ve potansiyel olarak tüm küresel ekonomide her türlü istenmeyen sonuca sahip olacak. Bu konuda çok endişeliyiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.


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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:42
  1. Çin
  2. Kanada
  3. üçüncü Kanada vatandaşı

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