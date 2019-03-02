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Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti

Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, başkonsolosluğun geçici olarak kapatılması kararının ardından, veda ziyaretlerinde bulundu- Başkonsolos Zengxian Liu: - "İzmir ve Çin arasında köprü kurmaktan çok memnunum"

02 Mart 2019 Cumartesi 10:40
Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti

İZMİR (AA) - Görevinin sona ermesi sebebiyle ülkesine dönecek olan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, İzmir ve Çin arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yaşadığı kenti ülkesinde tanıtmaya devam edeceğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin Başkonsolosluğu'nun geçici olarak kapatılması üzerine görevi sona eren ve İzmir'den ayrılmaya hazırlanan Zengxian Liu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

İzmir’i çok özleyeceğini, bu kentin kendisinde güzel ve derin izler bıraktığını belirten Liu, İzmir Başkonsolosluğu'nun 2015 yılında kurulmasından itibaren Çin ve İzmir arasında güzel ilişkiler kurulduğunu ifade etti.

3 yılda İzmir aşığı olduğunu, kendi vatandaşlarına her fırsatta İzmir’in güzelliklerini anlattığını aktaran Zengxian Liu, "Çin’e döndükten sonra da anlatamaya devam edeceğim. İzmir ve Çin arasında köprü kurmaktan çok memnunum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ticaret, kültür ve turizm bakımından karşılıklı çaba gösterdik." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Zengxian Liu'ya, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda sağladığı katkı nedeniyle teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:40
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