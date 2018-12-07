Çin basınından, ABD'ye Huawei suçlaması

PEKİN (AA) - Çin medyası, ülkenin teknoloji devi Huawei'in üst düzey yetkilisinin, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınması sonrasında, Washington yönetiminin, Çin'e karşı müttefiklerine baskı yaptığını iddia etti.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin başyazısında Huawei'in sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'un dün Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasını, "Çin teknolojisine karşı birlik olmak yersiz ve yardımcı olmuyor." başlığıyla gördü.



"ABD, iki yıldır Huawei üzerindeki baskıyı artırıyor." ifadelerine yer verilen başyazıda, Washington yönetiminin, Huawei ürünlerinin ülke pazarına girmesini sınırlandırmasının yanı sıra müttefiklerine de bu şirketin 5G şebekelerine yönelik ürettiği ekipmanlarına karşı harekete geçmeleri talebinde bulunduğu belirtildi.



"Huawei'in dünyanın bilinen yenilikçi teknoloji şirketi" olmasından bu yana en şiddetli sınamalarla karşı karşıya kaldığı savunulan yazıda, Pekin yönetimine de ABD ve Batı ile jeopolitik ve ideolojik gerilimlileri durdurması tavsiye edilerek, gerilimin düşmesinin de Çin'in temel çıkarlarından biri olduğu vurgulandı.



China Daily gazetesinin başyazısında da Mıng'ın Kanada'da gözaltına alınmasının altında neyin yattığının hala bilinmediğine işaret edilerek, ABD'nin Çin'in teknoloji şirketinin genişlemesini engellemek için elinden geleni yaptığı yazıldı.

Ayrıca Washington yönetiminin, Huawei'in siber güvenlik riskleri iddialarıyla müttefiklerine de şirket ile ilişkilerini kesmesi için baskı yaptığına değinilen yazıda, "ABD'den gelen böyle bir baskı bazı hükümet ve şirketlerin Huawei ile iş birliği kararını zorlaştırdı." ifadelerine yer verildi.



"Çin ve ABD ilişkilerinin gelişmesi için fena halde ihtiyaç duyulan şey, siyasi güven. Washington yönetiminin, müttefiklerini Huawei ile iş birliklerini kesmesi yönünde ikna etmesi ve baskı altına alması, siyasi güvenin zarar görmesine yardım ediyor." değerlendirmesinde bulunulan yazıda, ABD'nin dünya ekonomisi ve ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi için Çin'e karşı zihniyetini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, Kanada ve ABD'ye gerekli tepkileri gösterdiğini belirterek, bu iki ülkeden gözaltı sebebini açıklığa kavuşturmasını ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ettiklerini bildirmişti.

Mıng'ın, Washington yönetiminin İran'a yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanmasına yönelik de Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak, BMGK tarafından tüm yaptırımları sıkı şekilde uyguladığını vurgulayan Gıng, BMGK çerçevesi dışında tek taraflı yaptırımların uygulanmasına karşı çıktıklarını söylemişti.



Gıng ayrıca, açık bir neden göstermeksizin Mıng'ı gözaltına alan Kanada'yı da insan haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.



Huawei'den de gözaltı üzerine yapılan açıklamada, şirkete, Mıng'a yöneltilen suçlamalara ilişkin çok az bilgi verildiğini belirtilerek, suçlamalar reddedilmişti.

Çin'in Şıncın kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekom ve kurumsal ağlar ve bulut, akıllı telefon ile internet alanlarında hizmet veren Huawei'in bu yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.