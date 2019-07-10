Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı ile telefonda görüştü Liu Hı ve Steven Mnuchin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G-20 Zirvesi’nde mutabık kaldıkları konuların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulundu

PEKİN (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Mnuchin ve Lighthizer ile telefonda görüştü.

Taraflar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde mutabık kaldıkları konuların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmeye Çin Ticaret Bakanı Cong Şan da iştirak etti. Başbakan Yardımcısı Liu, Pekin hükümetinin “baş müzakerecisi” olarak Çin-ABD ticaret görüşmelerini yürütüyor. Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde Şi ve Trump görüşmesinden ticaret müzakerelerine devam kararı çıkmıştı. Trump, 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planın askıya alındığını duyurmuştu.



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