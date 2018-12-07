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Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi

07 Aralık 2018 Cuma 23:33
Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi

ANKARA (AA) - Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inecek keşif aracı Çang'ı-4'i uzaya fırlattı.

BBC'nin haberine göre, Şiçang merkezinden Uzun Yürüyüş 3B roketiyle fırlatılan Çang'ı-4 keşif aracının, Ay'ın Dünya'yı hiç görmeyen yüzünde Von Karman kraterine inmesi planlanıyor.

Keşif aracının ocak başında Ay'a inmesi, Dünya'nın uydusunun karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması bekleniyor.

Von Karman krateri, Ay'ın en büyük ve en eski havzasında yer aldığından bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Havzanın, büyük olasılıkla milyarlarca yıl önce dev bir asteroitin çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Ay'ın karanlık yüzüne daha önce herhangi bir misyon düzenlenmedi.

Çin'in Longciang-2 uydusu, kasım ayında Ay'ın karanlık yüzündeki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntülemişti.

Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a yollamayı planlayan Çin, Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek. Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı planlıyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:33
  1. Ay
  2. Çang'ı-4
  3. Çin

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