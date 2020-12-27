Çin aşısının yan etkileri var mı? Çin korona aşısının yan etkileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin tarafından üretilen aşının Türkiye'de kullanımına onay verildiğini açıkladı. Pazar gecesi yola çıkacak aşılar, Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak. Aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu söyleyen Bakan Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.” dedi. Peki Çin aşısının yan etkileri neler?

Çin'den getirilen koronavirüs aşısının testlerine gönüllü olarak katılan ve aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, iki doz sonrasında belirgin bir sağlık sorunu yaşamadığını yalnızca baş ve kas ağrısı çektiğini söyledi.

Çin aşısının yan etkileri var mı?

Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının gönüllü çalışmalarına katılan isimlerden olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Özlenen Özkan, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda bu soruların çoğuna iç rahatlatan cevaplar verdi. Özkan şunları söyledi: “Bize yapılan aşının master plasebo (boş aşı, yani tuzlu su) olma ihtimali vardı. Ama plasebo olmadı, eşim de ben de aşıya denk geldik. Aşıyı iki doz halinde yaptırdıktan sonra belirgin bir sağlık sorunum olmadı. Biraz baş ağrım ve kas ağrım oldu. 2'nci dozu olduktan sonra halsizlik yaşadım. Aşı çalışmalarının uygulandığı merkezlerde ve üniversite hastanemizde yapılan uygulamalarda da gördüğümüz kadarıyla aşının çok ciddi bir yan etkisi yok. Aşı olanlar arasında hastalığa yakalandığını düşünen insanların da bu süreçte hastalıkları çok ağır seyretmedi. Bu da bize ümit veren bir şey. Aşı sonuç olarak şu an elimizdeki en güçlü silah.”