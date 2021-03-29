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Korona Virüs Çin aşısının koruma süresi açıklandı
Korona Virüs

Çin aşısının koruma süresi açıklandı

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Wang Huaqing, Çinli Sinopharm firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının koruma süresini "6 aydan uzun" olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:56:00 -
Çin aşısının koruma süresi açıklandı

Pazar günü Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Wang, ülke genelinde şu ana kadar 100 milyon doz koronavirüs aşısının kullanıldığını belirterek, Çin menşeli Kovid-19 aşılarının koruma süresinin 6 aydan fazla olduğunu ifade etti.

Sinopharm Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao ise, firmanın halihazırda CoronaVac'tan daha güçlü bir Kovid-19 aşısı geliştirdiğini ve aşı konusunda yurt dışında klinik deneyler gerçekleştireceğini söyledi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde son 19 saat içinde 24 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve vakaların tamamının yurt dışından geldiği bildirildi. 167 Kovid-19 hastasının tedavisi ise devam ediyor.

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