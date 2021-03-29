Çin aşısının koruma süresi açıklandı

Pazar günü Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Wang, ülke genelinde şu ana kadar 100 milyon doz koronavirüs aşısının kullanıldığını belirterek, Çin menşeli Kovid-19 aşılarının koruma süresinin 6 aydan fazla olduğunu ifade etti.

Sinopharm Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao ise, firmanın halihazırda CoronaVac'tan daha güçlü bir Kovid-19 aşısı geliştirdiğini ve aşı konusunda yurt dışında klinik deneyler gerçekleştireceğini söyledi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde son 19 saat içinde 24 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve vakaların tamamının yurt dışından geldiği bildirildi. 167 Kovid-19 hastasının tedavisi ise devam ediyor.