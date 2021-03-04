Çin aşısının Faz-3 sonuçları sevindirdi! Koruma yüzde 83,5 hastaneye yatışı engelleme yüzde 100

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın kazanılması için Çin'den getirdiği Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları belli oldu. Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın sonuçları, şöyle aktarıldı: "Gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verilmiştir. Bu, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak grubun belirlenmesi işlemine randomizasyon adı verilmektedir. Hangi gönüllüye ne yapıldığını gönüllü ve araştırma ekibi bilmemektedir. Bu uygulamaya çift körlük denilmektedir. Çalışmada sağlık çalışanları (K-1 Kohortu), normal riskli gönüllüler ise (K-2 Kohortu) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.”



Klinik çalışmanın, 14 Eylül'de ilk gönüllü ile başlatıldığı belirtilen açıklamada, "18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8'i erkek iken, yüzde 42,24'ü kadındır. Ortanca yaş 45'tir" denildi.



En sık görülen yan etkiler



Açıklamada "Acil kullanım onayı nedeniyle körleme ilk olarak 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarında kırılmaya başlanmıştır. 12 Şubat tarihinde tüm gönüllülerin körlüğü kırılmıştır" değerlendirmesinde bulunularak, şunlar kaydedildi: "Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış KOVID-19 vakaları ile aşının etkililiği, yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince her iki kolda da ölüme rastlanmamıştır.



En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9,8, baş ağrısı yüzde 7,6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2,4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bunun oranı da yüzde 1,6'dır. İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, 2. doz aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür."