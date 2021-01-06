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Korona Virüs Çin aşısını yaptıran diğer koronavirüs aşısını yaptırabilir mi?
Korona Virüs

Çin aşısını yaptıran diğer koronavirüs aşısını yaptırabilir mi?

Çin'de Sinovac firmasının geliştirdiği korona aşıları 30 Aralık’ta Türkiye’ye getirildi. Sinovac’ın ürettiği inaktif aşıların analiz çalışmaları devam ederken, koronavirüs aşılarının ocak ayının ortalardan itibaren vurulmaya başlanacağı söyleniyor. Türkiye Çin aşılarının yanında Alman-ABD ortaklaşa üretilen Pfizer Biontech aşılarından da alacak. Peki iki farklı korona aşısı vurululur mu? Çin korona aşısını yaptıran diğer koronavirüs aşısını yaptırabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:44:00 - 2021-01-06 11:56:26
Çin aşısını yaptıran diğer koronavirüs aşısını yaptırabilir mi?

Koronavirüs aşısı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngiltere, ABD gibi bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı ile ilgili gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye gelmişti. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı ile ilgili, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak." ifadelerini kullandı.

Hangi korona aşı daha iyi?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs aşısına çok talep olduğunu belirterek, 'Böyle bir ortamda bir aşıyı bulmuşken ikinci farklı aşıyı yapmak gerçekten kaynak israfı oluyor. Diyelim ki siz aşı yaptınız antikor oluşmadı, riskli gruptasınız o zaman belki ikinci aşı yapılabilir ama ikisini aynı anda yapmanın bir faydası olmayacaktır. Belki antikor yanıtınızı artıracaktır ama siz tek aşı da bunu elde ediyorsanız ikinci bir aşıyı yapmaya gerek yoktur' dedi.

Çin korona aşısını yaptıran diğer koronavirüs aşısını yaptırabilir mi?

Prof. Dr. Tekin, "Şu an için baktığımız zaman ikisi de aşağı yukarı 'antikor oluşturma yanıtı' dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. mRNA aşısında antikor oranın biraz daha yüksek olduğu, daha uzun süre kalıcı olarak bir başlık yarattığı çalışmalarda görülüyor. SinoVac firmasının verileri daha tam olarak net oluşmadı ama onda da yüzde 90'ın üzerinde rakamlar konuşuluyor. O yüzden baktığımızda aşılamadaki temel amaç aslında antikor yanıtı oluşturmak. Yani kişide Covid-19'e karşı antikor oluşsun ve bu kişi bir daha Covid-19 olmasın. Bunu aslında tek aşı ile elde ediyoruz" diye konuştu.

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