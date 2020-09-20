Çin aşısından sonra ABD aşısının da Türkiye’de denenmesine izin çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 36 Kovid- 19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken 146 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında yer alıyor. Aşı adaylarından 8'i binlerce deneğin katıldığı 3'üncü ve son aşama klinik denemelere geçerken 1 aşı adayı ise 3'üncü aşama denemelere başlamak üzere izin aldı Üçüncü aşamadaki aşı adaylarından 5’inin acil kullanımına onay verildi. Bunlardan ABD’de ve İngiltere’de denenen 2’sinin testlerinin ekim sonunda tamamlanarak yaygın şekilde kullanılması hedefl eniyor. Diğer yandan Çin ve Rus hükümetleri tarafından acil kullanımına izin verilen 3 aşı adayı da sağlık çalışanları ve kamu görevlileri üzerinde uygulanmaya başladı. Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği ‘CoronVac’ adlı aşının Türkiye denemeleri Hacettepe Üniversitesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de insanlar üzerinde denenen ilk Kovid-19 aşısı CoronVac’ın ardından Amerikan ilaç firması Pfizer’in BioNTech ile geliştirdiği ‘BNT162b1’ adlı aşı adayına Türkiye’de denenmesi için izin verileceğini, Rusya’nın geliştirdiği ‘Sputnik V’ adlı aşı adayı için yaptığı müracaatın da değerlendirildiğini açıkladı.

8 Türk aşısı klinik öncesi safhada

DSÖ kayıtlarına göre, klinik deneme aşamasındaki aşılar dışında dünyada 146 aşı adayı da klinik öncesi değerlendirme aşamasında. Bunlar arasında Türkiye'den Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri AŞ, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinin aşı çalışmaları yer alıyor.