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Korona Virüs Çin aşısına onay çıktı mı?
Korona Virüs

Çin aşısına onay çıktı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde en önemli aşamaya gelindi. Vatandaşlar Çin'den gelen Coronavac aşısının ne zaman kullanılmaya başlayacağını merak ediyor. Çin aşısına onay çıktı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:53:00 -
Çin aşısına onay çıktı mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

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