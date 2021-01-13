Çin aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak?

Korona aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Korona virüsü ile mücadele de Çin ile yapılan anlaşma kapsamında ilk aşılar geçtiğimiz ay ülkemize geldi.

Aşılama ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlayacağını söyledi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla..."