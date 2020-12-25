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Korona Virüs Çin aşısı ne kadar koruyor? Çin aşısı Sinovac'ın etki oranı...
Korona Virüs

Çin aşısı ne kadar koruyor? Çin aşısı Sinovac'ın etki oranı...

Uzmanlar aşı yaptırmanın koronavirüsten korunmanın en tekili yöntem olduğunu belirtiyor. Türkiye'ye gelmesi planlanan Çin aşısı Sinovac'ın ne kadar etkili olduğu, Çin aşısının ne kadar koruyucu olduğu merak kazandı. Peki, Çin aşısı ne kadar koruyor? İşte Çin aşısı etki oranı...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:14:00 -
Çin aşısı ne kadar koruyor? Çin aşısı Sinovac'ın etki oranı...

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech’in geliştirdiği ‘CoronaVac’ isimli koronavirüs aşısının, insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneylerinin tamamlandığı açıklandı. Türkiye’de de deneyleri yapılan aşının koronavirüse karşı etkili olduğu ve yüzde 50’nin üzerinde bağışıklık sağladığı belirtildi.

Çin aşısı ne kadar koruyor?

Wall Street Journal'daki haberde aşının nihai başarı oranı konusunda net bir veri paylaşılmazken, denemeleri yakından izleyen Brezilyalı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi. Buna göre, Brezilya'daki beklenti, CoronaVac'ın yüzde 95 etkili olduğu açıklanan diğer aşılarla kıyaslanabilir bir başarı oranına sahip olacağı yönünde.

 

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