Çin aşısı mutasyonda etkili mi?

Milyonlarca insan son dakika koronavirüs mutasyonu haberlerine odaklanırken, farklı ilaç firmalarının geliştirdiği koronavirüs aşılarının mevcut mutasyonlara ve yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağı sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Coronavac mutasyonda etkili mi?

Sinovac Biotech CEO'su Yin, klinik deneylerden elde edilen neticelere göre, CoronaVac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve koronavirüsün farklı türlerine karşı geniş ölçekli koruma sağladığını ifade etti.

Yin Weidong, CoronaVac'ın koronavirüsün farklı türleri karşısında da etkili koruma sağladığını belirtti. Yin, "Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hayvan Bilimleri Laboratuvarı Enstitüsü ile yapılan iş birliği neticesinde, Sinovac aşısını yaptıran gönüllülerden alınan serumun koronavirüsün İngiltere'de görülen varyantını da etkisizleştirdiği tespit edildi.

Aşının, Güney Afrika'daki virüs varyantına karşı koruma sağlayıp sağlamadığı üzerinde ise çalışmalar sürüyor, ilgili sonuçları paylaşacağız" diye konuştu.

Diğer yandan, Brezilya ve Endonezya'nın ardından Şili de Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin verdi.

Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü Başkan Vekili Heriberto Garcia, CoronaVac aşısının üretim kalitesiyle ilgili olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek "Toplum için etkili ve güvenli bir aşıyı onaylıyoruz" dedi.