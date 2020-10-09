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Korona Virüs Çin aşısı Ankara denemeleri başladı
Korona Virüs

Çin aşısı Ankara denemeleri başladı

Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemeleri, Hacettepe, İstanbul ve Kocaeli Üniversitelerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi denemeleri de başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:42:00 -
Çin aşısı Ankara denemeleri başladı

Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel de gönüllüler arasında yer aldı. Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirterek hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını ifade etti. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, şunları kaydetti:

"Aşı oluştuğu zaman hem toplumumuz hem dünyanın kalanı için ciddi bir koruma olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olma noktasında vazifemizi yaptık." Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de aşının Çin'de 100 bin, Brezilya'da 7 bin, Endonezya'da ise 1500 doz yapıldığı bilgisini verdi. Aşının Türkiye'de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor.

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