Çin aşısı 3. doz ne zaman yapılır? İki aşısını Sinovac olan üçüncü aşısını ne zaman olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi vefat etti. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı.

3 .doz Çin aşısı ne zaman yapılmalı?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısı ile ilgili bugün yeni bir karar daha alındı. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar çerçevesinde, iki doz Sinovac aşısı olan kişiler; üçüncü dozun uygulanması için altı ay bekleyip sonrasına randevu almak zorundalardı. Ancak yeni alınan karara göre iki doz Sinovac aşısı olanlar bundan sonra 3. dozu olmak için 6 değil, tekrar 3 ay bekleyecekler.