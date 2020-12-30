  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Çin aşıları yola çıktı mı?
Korona Virüs

Çin aşıları yola çıktı mı?

Çin aşıları yola çıktı mı? sorusu merak ediliyor. Koronovirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesi beklenirken Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Aşıda öncelikli olan grupta yer alan çalışanlarının listesinin güncellenmesi için 81 ile yazı yazıldı. Peki, aşılar Türkiye'ye ulaştı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:16:00 -
Çin aşıları yola çıktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı." açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Çin'den getirilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk bölümü, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağına özenle yerleştirildi. Aşının bulunduğu konteynerler, tek tek uçağa yüklendi.

Aşı hazırlıkları sürüyor

Resmi yazıya göre; Aşı lojistiği ve uygulamada problem yaşanmaması için sistemlerimizde bulunan verilerin kontrol edilerek, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilmesi gerektiği ve aşı uygulamasında bu kayıtlar dikkate alınacağından en geç 30.12.2020 tarihine kadar gerekli kontrol ve güncellemelerin yapılması istendi.
Sadece Bakanlık personeli değil aynı zamanda özel ve üniversite sağlık tesisleri ile diğer kamu kuruluşlardaki sağlık tesislerinde çalışan personel kayıtları için de ayrı bir yazılım hazırlanmakta olup yazılımın testleri yapılmakta ve en yakın zamanda duyurulacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz
Gündem

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, i..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay