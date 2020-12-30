Çin aşıları yola çıktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı." açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Çin'den getirilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk bölümü, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağına özenle yerleştirildi. Aşının bulunduğu konteynerler, tek tek uçağa yüklendi.

Aşı hazırlıkları sürüyor

Resmi yazıya göre; Aşı lojistiği ve uygulamada problem yaşanmaması için sistemlerimizde bulunan verilerin kontrol edilerek, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilmesi gerektiği ve aşı uygulamasında bu kayıtlar dikkate alınacağından en geç 30.12.2020 tarihine kadar gerekli kontrol ve güncellemelerin yapılması istendi.

Sadece Bakanlık personeli değil aynı zamanda özel ve üniversite sağlık tesisleri ile diğer kamu kuruluşlardaki sağlık tesislerinde çalışan personel kayıtları için de ayrı bir yazılım hazırlanmakta olup yazılımın testleri yapılmakta ve en yakın zamanda duyurulacağı bildirildi.